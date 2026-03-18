Nel territorio piceno, tredici aziende hanno ricevuto un riconoscimento ufficiale per il loro impegno nel promuovere la salute e il benessere dei lavoratori. L'iniziativa mira a valorizzare le imprese che investono in ambienti di lavoro più sani e sicuri, contribuendo a migliorare la qualità della vita dei dipendenti. Questo risultato evidenzia un trend positivo nel settore imprenditoriale locale.

Il territorio piceno registra una crescita significativa nella cura del benessere aziendale, con 13 imprese che hanno ottenuto il riconoscimento ufficiale per la promozione della salute nei luoghi di lavoro. Questa iniziativa, promossa dall’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli Piceno, ha la cerimonia di premiazione svolgersi ad Ancona nella sala Li Madou della Regione Marche. La provincia di Ascoli ha registrato un raddoppio delle realtà coinvolte, passando da sei aziende nel 2024 alle tredici del 2025, confermando un impegno crescente verso la tutela fisica e mentale dei lavoratori attraverso azioni concrete come l’attività fisica e la riduzione del consumo di alcol. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Piceno: 13 aziende premiate per il benessere dei lavoratori

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