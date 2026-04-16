Un’indagine condotta dalla Fp Cgil su sanità privata a Bergamo evidenzia che l’88% dei lavoratori si trova sotto pressione a causa di carichi di lavoro elevati. Il rapporto segnala anche una presenza diffusa di carenze strutturali che rischiano di compromettere la qualità delle prestazioni offerte. I dati mostrano una situazione difficile per il personale impegnato nel settore, con condizioni che richiedono attenzione.

Un’indagine condotta da Fp Cgil sulla sanità privata a Bergamo rivela un sistema al limite, dove il personale affronta carichi di lavoro insostenibili e una carenza strutturale che minaccia la qualità delle cure. I dati delineano un quadro di profonda crisi occupazionale e professionale, con l’88% dei lavoratori che segnala un incremento pressante delle mansioni negli ultimi anni. L’impatto della carenza di personale sulle dinamiche assistenziali. La realtà operativa delle strutture private bergamasche mostra una frattura tra le necessità cliniche e la capacità di risposta del personale. La mancanza di organico non è solo un dato statistico, ma si traduce in una difficoltà fisica nel garantire l’assistenza ai pazienti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sanità privata a Bergamo: l’88% dei lavoratori è sotto pressione

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