Crisi agroalimentare in Campania Aveta M5S | Serve un tavolo permanente

In Campania si apre un dibattito sulla crisi nel settore agroalimentare, con particolare attenzione alle difficoltà che coinvolgono pesca e produzione lattiero-casearia. Un rappresentante politico del Movimento 5 Stelle ha richiesto l’istituzione di un tavolo permanente per affrontare le emergenze segnalate dagli operatori. Tra le tematiche discusse, sono stati toccati i rincari dei prezzi del latte e altri problemi che interessano gli operatori del settore.

“Ho incontrato, presso il Consiglio regionale, una delegazione del Coordinamento regionale di Altragricoltura Campania, composta da rappresentanti del mondo agricolo, zootecnico e della pesca artigianale. Tra le questioni emerse, assume particolare rilievo la proposta di istituire un tavolo partecipato e permanente per affrontare le crisi dell’agroalimentare campano. Una proposta che va nella direzione di costruire un confronto stabile, aperto e realmente operativo, capace di coinvolgere tutti i soggetti interessati”, dichiara il presidente della Commissione Agricoltura, Raffaele Aveta. “La Commissione intende promuovere un lavoro continuo e strutturato, anche attraverso strumenti di confronto partecipato, per individuare soluzioni efficaci e sostenibili.🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Crisi agroalimentare in Campania, Aveta (M5S): “Serve un tavolo permanente” Notizie correlate Aveta (M5S): “Stadio del Nuoto di Caserta, in Consiglio regionale tavolo con l’assessore Zabatta per la riapertura”Tempo di lettura: 2 minuti“Ho promosso, in Consiglio regionale, un tavolo operativo con istituzioni, associazioni e rappresentanti del territorio... Verde: "Serve un tavolo permanente"Italia Nostra torna sul tema del verde urbano per dire che "ci sono criticità che non possono più essere ignorate". Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Campania. Altragricoltura chiede lo Stato di Crisi: il 21 aprile presidio a palazzo Presidenza della Regione; UniEat: Le tensioni relative alla chiusura dello stretto di Hormuz aggravano una crisi già in atto. L’intera filiera agroalimentare gravemente penalizzata - Comunicati; Mozzarella e legge sui reati agroalimentari: soddisfatta Coldiretti Campania; Fao, crisi Stretto Hormuz minaccia catastrofe alimentare globale. Campania, Commissione Agricoltura. Aveta: Lavoriamo insieme per superare le crisi della filiera agroalimentareNapoli, 22 Aprile – Ho incontrato, presso il Consiglio regionale, una delegazione del Coordinamento regionale di Altragricoltura Campania, composta da rappresentanti del mondo agricolo, zootecnico e ... sciscianonotizie.it Campania. ‘SeNonOraQuando’: agricoltori, allevatori e pescatori manifestano per la Sovranità AlimentareAltrAgricoltura annuncia la mobilitazione #SeNonOraQuando che vedrà i settori dell’agricoltura, dell’allevamento e della pesca scendere in piazza a Napoli ... teleradio-news.it Non solo petrolio e gas. Perché la crisi a Hormuz può causare uno shock agroalimentare x.com Il presidente Raffaele Aveta annuncia l’avvio delle attività della Commissione con un incontro con gli assessori regionali all’Agricoltura e alla Pesca. Al centro del confronto il sostegno a imprese e lavoratori, la crisi del comparto agroalimentare e ittico, i bandi - facebook.com facebook