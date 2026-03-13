La presidente del Consiglio ha annunciato l’avvio di un tavolo permanente per affrontare la crisi in Iran, coinvolgendo anche i leader dell’opposizione. La decisione arriva in un momento di tensione internazionale legata alla situazione nel paese mediorientale, e mira a coordinare le risposte politiche italiane. Nessun dettaglio sui partecipanti o sulle modalità operative è stato ancora reso noto.

La crisi internazionale che vede l’Iran al centro degli eventi sta spingendo la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a rompere il silenzio e aprire canali diretti con i leader dell’opposizione. Mentre i militari italiani in Iraq sono oggetto di un piano di spostamento rapido, il governo cerca una linea comune sulla politica estera. L’iniziativa parte da Palazzo Chigi: dopo un appello pubblico al dialogo, la premier ha attivato contatti telefonici con Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni, Angelo Bonelli, Carlo Calenda e Matteo Renzi per condividere informazioni aggiornate sugli sviluppi della crisi. L’obiettivo dichiarato è mantenere un flusso di dati in tempo reale tra maggioranza e opposizione, evitando che la gestione della sicurezza nazionale diventi un campo di battaglia partigiano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Meloni apre il dialogo: tavolo permanente per la crisi Iran

