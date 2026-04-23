Michele Criscitiello ha criticato il Milan, definendo la situazione “confusione assurda”. Ha sottolineato come la squadra abbia speso circa 502 milioni di euro negli ultimi anni. La sua analisi si basa sui dati economici relativi alle operazioni di mercato del club e alle strategie adottate, sollevando dubbi sulla gestione e sulle decisioni prese durante questa stagione.

I risultati della 33ª giornata del campionato di Serie A 20252026 hanno emesso un verdetto chiaro: all'Inter di Chivu basterà conquistare altri quattro punti per laurearsi campione d'Italia. Un titolo agevolato dall'assenza di concorrenza, con Milan e Napoli che non sono mai state davvero in grado di contendere il titolo ai nerazzurri. Michele Criscitiello, direttore di 'Sportitalia', ha analizzato i meriti dell'Inter e le "colpe" del Milan nella lotta scudetto. Di seguito, un estratto del suo editoriale. "Il livello si è drasticamente abbassato. Se prima eravamo il terzo o quarto campionato del Mondo ora siamo molto indietro.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Criscitiello attacca il Milan: “Confusione assurda”. E i numeri (502 mln spesi) gli danno ragione

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Una raccolta di contenuti

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