Negli Stati Uniti, il dibattito sulle criptovalute si intensifica con l'avvicinarsi di una scadenza legislativa importante. La senatrice Lummis ha segnalato che il tempo restante per approvare il CLARITY Act, una legge che mira a regolamentare i digital asset, potrebbe essere molto breve. Se non si agisce presto, si rischia di dover attendere molti anni prima di poter rivedere una normativa chiara in materia.

La finestra legislativa per regolare il mercato dei digital asset negli Stati Uniti rischia di chiudersi drasticamente, con la senatrice Lummis che ha lanciato un allarme sulla possibilità di non avere altre opportunità concrete prima del 2030. La pressione sul CLARITY Act aumenta mentre il dibattito si prepara a scontrare le visioni sulla gestione dei rendimenti delle stablecoin e sulla struttura del mercato finanziario digitale. Il percorso normativo verso il CLARITY Act, noto anche come legis .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Criptovalute USA: corsa contro il tempo per il CLARITY Act

Svolta USA: accordo su stablecoin per sbloccare il CLARITY ActIl Senato degli Stati Uniti e i principali operatori del settore crypto stanno definendo un accordo sui rendimenti delle stablecoin per sbloccare il...

Stablecoin a rischio: la Fed avverte e il CLARITY Act è in stalloIl governatore della Federal Reserve Michael Barr ha lanciato un monito severo riguardo ai rischi che le stablecoin potrebbero far correre alla...

Crypto News: XRP + Chainlink ETFs - Bull Run Isn't Over