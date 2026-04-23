Negli ultimi tempi si sono moltiplicati i racconti che combinano il mondo dei crimini e dei misteri con quello delle piante e del giardinaggio. Tra romanzi e serie televisive, si alternano storie che uniscono elementi gialli e botanici, spesso con trame insolite o sorprendenti. Si nota anche una tendenza a mescolare commedie corali e atmosfere più oscure, creando un ibrido tra il genere crime e il racconto dall’atmosfera più leggera o grottesca.

TENDENZE. Gialli botanici, insoliti e insospettabili. Commedie corali e bozzarre o dalla vena crime. Prendersi cura di un giardino può sembrare un’attività tranquilla e gratificante, ma anche questo regno di delicatezza e bellezza può nascondere segreti e veleni. Sfrutta questa ambientazione un micro-genere rigoglioso: il giallo botanico, dove tra aiuole e serre fioriscono non solo rose, ma anche delitti. «L’erba cattiva non muore mai» (Piemme) di Marnie Riches è un «cosy crime» coinvolgente e divertente. Gill Swanley, cinquantenne in menopausa, manager assicurativa svogliata, entra nell’Associazione Giardinieri Cazzuola d’Oro di Bromley, capitanata dal bizzarro Mike «Potato» Berisford, re autoproclamato dell’orticoltura.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Crimini e misteri per lettori con il pollice verde

Notizie correlate

Scopri i segreti del pollice verdeIKEA Pisa organizza un workshop con consigli su come curare al meglio le tue piante.

Leggi anche: L’azienda dove tutti possono avere il pollice verde: Agraria Benedetti

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Convegno dal titolo: 'ROMA E I SUOI CRIMINI MISTERIOSI' 19 aprile 2026; Giallo night, misteri a confronto: da Emanuela Orlandi a Garlasco, fino al mostro di Firenze; Di Matteo e Saviano raccontano Sodano e Messina Denaro: ''La Giusta Distanza'' tra Stato e mafia; Le 62 migliori serie thriller che creano dipendenza.

Crimini e misteri per lettori con il pollice verdePrendersi cura di un giardino può sembrare un’attività tranquilla e gratificante, ma anche questo regno di delicatezza e bellezza può nascondere segreti e veleni. Sfrutta questa ambientazione un micro ... ecodibergamo.it

Marco Vichi. Crimini e misteri nelle ’Notti nere’Appuntamento con la letteratura. Lo scrittore Marco Vichi presenta il suo ultimo romanzo ‘Notti nere’ (Guanda 2025). Sabato 14 alle 17.30 nei locali della Misericordia di Staggia Senese, frazione di ... lanazione.it

Tg La7. . Ancora insulti a Meloni da Solovyev: “Aderisce ai crimini dell’Italia fascista”. È scontro tra Italia e Russia https://tg.la7.it/esteri/solovyev-insulta-giorgia-meloni-scontro-italia-russia-reazioni-zelensky-mosca-22-04-2026-255771 - facebook.com facebook

Ancora insulti a Meloni da Solovyev: “Aderisce ai crimini dell’Italia fascista”. È scontro tra Italia e Russia x.com