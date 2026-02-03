Da oltre sessantadue anni, Agraria Benedetti lavora nel settore agricolo con passione e dedizione. L’azienda ha saputo crescere mantenendo vivo l’entusiasmo di sempre, offrendo prodotti e servizi di qualità. Oggi è considerata una vera e propria eccellenza del territorio, conosciuta da chi cerca un punto di riferimento per il pollice verde.

Un’avventura lunga sessantadue anni. Mantenendo sempre intatto l’entusiasmo dei primi giorni. Sì, perché l’Agraria Benedetti è riuscita a diventare una vera e propria eccellenza del territorio. Merito della grande qualità e dello straordinario assortimento dei prodotti in vendita sugli scaffali. Ma anche della capacità di Nicoletta, la titolare, di consigliare tanto i clienti più esperti quanto i neofiti. «A fondare l’azienda è stato mio nonno nel 1964 – racconta –. All’inizio si occupava di vendita all’ingrosso, rifornendo i piccoli negozi della zona. Poi nel 1985 mio padre Giorgio ha dato la svolta all’attività, che con lui si è evoluta verso la vendita al dettaglio per l’agricoltura e la zootecnia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’azienda dove tutti possono avere il pollice verde: Agraria Benedetti

Approfondimenti su Agraria Benedetti

Un uomo di 45 anni di Brissago Valtravaglia è finito in manette dopo aver rubato una caldaia dalla sua stessa serra.

Arcore si conferma città dal forte spirito ecologico, con iniziative che valorizzano il patrimonio naturale.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Agraria Benedetti

Argomenti discussi: Considi porta l’Industry 5.0 in fabbrica: IA agentica e multimodalità al servizio delle persone. Il plant Bianchi di Treviglio; Canyon come Apple: il ritorno del fondatore per rilanciare l’azienda; Emma Marcegaglia: Radici e valori forti, prepararsi, studiare sempre. L’impresa più difficile? Essere una brava mamma; La storica azienda agricola di Ladispoli che porta frutta e verdura di qualità a casa dei romani.

Palestra, yoga e ritiri aziendali. Ecco l'azienda tech dove tutti vogliono lavorareDi solito i bonus aziendali sono le ferie premio, l'auto o qualche aumento sullo stipendio. Invece l'azienda con sede in via Malaga - come racconta MilanoToday - ha puntato sul benessere e sulla ... ilgiornale.it

Agraria Rugani&Donatelli - facebook.com facebook