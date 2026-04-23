Cresciuto in famiglia Arturo è stato fatto accalappiare come randagio | si cerca un’adozione del cuore

Arturo è un cane meticcio di taglia media, di circa 12 anni, che ha passato i primi mesi di vita in una famiglia adottiva. Nato nel 2014, è stato accolto in casa ancora cucciolo, diventando parte della quotidianità familiare e assistendo anche alla nascita di un bambino. Dopo aver vissuto in un ambiente domestico per sei anni, si trova ora in cerca di una nuova casa, con l’obiettivo di trovare un'adozione che possa dargli affetto e tranquillità.