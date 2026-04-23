Cresciuto in famiglia Arturo è stato fatto accalappiare come randagio | si cerca un’adozione del cuore
Arturo è un cane meticcio di taglia media, di circa 12 anni, che ha passato i primi mesi di vita in una famiglia adottiva. Nato nel 2014, è stato accolto in casa ancora cucciolo, diventando parte della quotidianità familiare e assistendo anche alla nascita di un bambino. Dopo aver vissuto in un ambiente domestico per sei anni, si trova ora in cerca di una nuova casa, con l’obiettivo di trovare un'adozione che possa dargli affetto e tranquillità.
Arturo è un meticcio di pitt di taglia media, ha 12 anni, ed è socievole con gli umani. A due mesi dalla sua nascita, nel 2014, viene adottato e per 6 anni cresce in una famiglia, assistendo anche alla nascita di un bambino.Fa parte del nucleo familiare: va a passeggio, in macchina, si distende.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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