Max, il setter inglese di 12 anni, cerca una famiglia a Como. Dopo anni di utilizzo per la caccia e di isolamento, il cane ha bisogno di un nuovo inizio. Ora vive in un rifugio, sperando che qualcuno lo noti e decidano di dargli una seconda possibilità.

Max è un setter inglese di 12 anni. La sua vita è stata segnata da anni difficili: utilizzato per la caccia, è stato tenuto in condizioni precarie, malnutrito e isolato dal mondo, senza relazioni e senza affetto. Nonostante tutto quello che ha passato, Max è un cane di una dolcezza sorprendente. È buono come il pane, tenerissimo, pacato nei modi e sempre alla ricerca di una carezza. Non porta rabbia né diffidenza, solo un grande bisogno di presenza e tranquillità. Oggi Max non chiede molto. A 12 anni sogna solo una casa, una routine serena, qualcuno che lo scelga per quello che è e che gli regali finalmente una vita fatta di rispetto e amore.🔗 Leggi su Quicomo.it

Approfondimenti su Setter Inglese

Max, il setter inglese di 12 anni, cerca una nuova casa a Como.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Setter Inglese

Argomenti discussi: Setter inglese usato per la caccia e tenuto isolato: Max, 12 anni, cerca un’adozione del cuore a Como.

Setter inglese usato per la caccia e tenuto isolato: Max, 12 anni, cerca un’adozione del cuore a ComoMax è un setter inglese di 12 anni. La sua vita è stata segnata da anni difficili: utilizzato per la caccia, è stato tenuto in condizioni precarie, malnutrito e isolato dal mondo, senza relazioni e ... quicomo.it

Perché ami i setter inglesi (e vorresti averne uno)Avere un cane è una delle gioie più grandi della vita, e per chi ama[...] Avere un cane è una delle gioie più grandi della vita, e per chi ama la natura e le avventure all’aria aperta, un setter ... msn.com

Bellissima, dolcissima eppure è ancora in canile Betta setter inglese di 3 anni aspetta ancora in canile, chiedete di lei al 3335985304-3409119789 o venite a conoscerla il sabato e la domenica dalle 11 alle 14 facebook