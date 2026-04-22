Sam non riceve visite ma è un cane tranquillo che cerca un’adozione del cuore

Sam è un cane tricolore che si trova in un canile in provincia di Pescara, dove non riceve visite da tempo. Nonostante ciò, si presenta come un animale tranquillo e dolce, che cerca una famiglia disposta a offrirgli un’adozione del cuore. Attualmente, non ha possibilità di trovare una nuova casa e resta in attesa di un’opportunità.

Si trova in provincia di Pescara, in un canile dove non riceve nessuna visita. Ha zero possibilità di adozione eppure Sam, cane tricolore tranquillo e dolce, c’è e aspetta il suo momento.Maschio, taglia media, 22 kg all’incirca, è nato nel 2020, è vaccinato, ha microchip ed è testato.È diffidente.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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