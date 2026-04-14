Nel 2024, il settore del vetro in Italia ha registrato un fatturato superiore a 3,8 miliardi di euro. Il rapporto tra costi e ricavi si è ridotto all’88,2%, indicando un miglioramento nella gestione economica delle aziende del comparto. Questi dati riflettono la performance economica dell’industria italiana del vetro nel corso dell’anno.

Il fatturato dell'industria italiana del vetro nel 2024 è stato di oltre 3,8 miliardi di euro. Il rapporto costiricavi è migliorato, attestandosi all'88,2%. Gli investimenti per ambiente e sicurezza hanno raggiunto i 30 milioni. Migliorano le performance in economia circolare e si dimezzano, dal 2016, i consumi idrici. Resta alto l'uso efficiente delle risorse naturali. Sostanzialmente stabili nel breve periodo, ma in calo a lungo termine, le emissioni di CO2. L'energia consumata nel 2024 è per il 37% rinnovabile, solo due anni prima era l'11%. Il quarto Rapporto di Sostenibilità di Assovetro, l'Associazione nazionale degli industriali del vetro aderente a Confindustria, presenta un quadro dell'industria italiana del vetro dal punto di vista sociale, economico e ambientale nei due anni di crisi 2023-2024.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Vetro, fatturato italiano nel 2024 a 3,8 miliardi di euro

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