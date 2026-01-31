Allarme sicurezza nelle scuole | cresce l’uso di coltelli tra gli adolescenti in Emilia-Romagna

Le scuole dell’Emilia-Romagna segnalano un aumento preoccupante di adolescenti con coltelli in tasca. La Procura di Bologna ha raccolto dati che mostrano un’impennata di casi di giovani armati di oggetti taglienti. I problemi legati alla sicurezza tra i ragazzi sono diventati una questione urgente per insegnanti e genitori.

Un crescente allarme si è diffuso tra le istituzioni scolastiche e giudiziarie dell’Emilia-Romagna dopo l’analisi condotta dalla Procura generale di Bologna, che ha rilevato un’esplosione di casi legati al porto di coltelli e di oggetti atti ad offendere tra gli adolescenti. I dati, presentati in occasione dell’inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2026, mostrano un aumento del 36,4% nei procedimenti relativi al possesso di armi bianche rispetto al periodo precedente, con un trend già segnato da un incremento del 38% nell’anno precedente. Il fenomeno riguarda soprattutto giovani tra i 13 e i 17 anni, ma preoccupa in particolare il numero crescente di minorenni non imputabili, ovvero bambini sotto i 14 anni, che in alcuni casi sono stati coinvolti in episodi violenti con armi da taglio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

