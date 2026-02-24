Darmian a Sky | Servirà la partita perfetta il pubblico di San Siro ci darà la carica per ribaltare il 3-1

Darmian ha dichiarato che l'Inter deve giocare una partita perfetta per recuperare lo svantaggio di 3-1 contro il Bodo Glimt, motivo per cui si affida al supporto dei tifosi di San Siro. Il difensore ha sottolineato che l’ambiente caldo e il sostegno dei tifosi possono fare la differenza. La squadra si prepara a scendere in campo determinata, consapevole della sfida da affrontare, e si aspetta una reazione forte.

Inter News 24 Darmian, esterno dell’Inter, ha parlato nell’immediato pre-partita della gara di questa sera contro il Bodo Glimt: le dichiarazioni. A pochi istanti dal fischio d’inizio della sfida decisiva contro il BodøGlimt, Matteo Darmian è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare il momento dei nerazzurri, saldi a 64 punti in classifica ma chiamati alla rimonta europea. PAROLE – « Deve essere una partita con la giusta attenzione, non sarà facile, dobbiamo rimontare due gol ma in questi anni abbiamo dimostrato quello che siamo capaci di fare, dobbiamo mettere in campo la miglior versione di noi per recuperare il risultato. 🔗 Leggi su Internews24.com

Dimarco a Sky: «Vogliamo gli ottavi, a San Siro servirà il cuore. Il 3-1 dell’andata non ci definisce. Ho due desideri»Dimarco ha dichiarato che l'Inter punta a qualificarsi agli ottavi di Champions League, sottolineando che il 3-1 dell’andata non garantisce ancora il passaggio.

Chivu a Sky: «Rimonta difficile ma possibile, San Siro sarà il dodicesimo uomo. Senza Lautaro servirà…»Chivu ha dichiarato che la difficile rimonta dell’Inter contro il Bodo Glimt dipende dalla determinazione della squadra e dal supporto dei tifosi.

