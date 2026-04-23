Cremona ha dato il via al progetto Itinerari Paralleli, una iniziativa che fa parte della sua candidatura a Capitale della Cultura 2029. La città ha avviato diverse attività e programmi dedicati alla promozione del patrimonio culturale, artistico e storico locale. Questa fase rappresenta un passo importante nel percorso verso l’obiettivo di ottenere il riconoscimento nazionale come capitale culturale nel 2029.

? Cosa sapere Cremona avvia il programma Itinerari Paralleli per la candidatura Capitale della Cultura 2029.. Il dossier definitivo sarà presentato tra settembre e ottobre per la selezione ministeriale.. L’assessore alla cultura Rodolfo Bona ha aggiornato la Giunta comunale sul percorso che porterà Cremona a candidarsi come Capitale Italiana della Cultura nel 2029, delineando una strategia basata su un confronto serrato con le realtà del territorio. Il progetto non si limita alle stanze del palazzo comunale, ma respira tra i vicoli e le piazze della città, cercando un dialogo costante con chi la cultura la vive ogni giorno. Attraverso il programma denominato Itinerari Paralleli, l’amministrazione sta conducendo una serie di incontri settimanali che coinvolgono l’università, le fondazioni e le diverse realtà culturali cittadine.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cremona punta al 2029: parte la sfida per Capitale della Cultura

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