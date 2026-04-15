Capitale della Cultura 2029 ok della Regione | la Valcamonica corre per la candidatura?

La Valle Camonica ha ricevuto il via libera dalla Regione per candidarsi a Capitale Italiana della Cultura 2029. La proposta, che si sta rafforzando come progetto concreto, ha ottenuto un sostegno politico importante, segnando un passo avanti nella sua candidatura ufficiale. La valle sta ora accelerando i preparativi per presentare la propria candidatura ufficiale in vista dell’anno 2029.

Non più solo un’idea, ma un progetto concreto. La Valle Camonica accelera la corsa verso la candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2029 e incassa un sostegno politico decisivo. Il Consiglio regionale della Lombardia ha infatti approvato all’unanimità la mozione che impegna la Giunta a.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Inizia la corsa di Bardolino per la candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2029 Da Bardolino al resto del Garda: la candidatura a Capitale della cultura 2029 cresce e unisce il lagoAdesioni oltre i confini provinciali e avvio della fase operativa con BardolinoHub: «Il lago è una comunità unica», afferma il sindaco Bertasi La... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Capitale della Cultura 2029, ok della Regione: la Valcamonica corre per la candidatura - BresciaToday; Valcamonica Capitale Cultura 2029, in Lombardia sostegno bipartisan; Valcamonica verso Capitale italiana della cultura 2029: il Consiglio regionale approva la mozione di sostegno; Da Bardolino al resto del Garda: la candidatura a Capitale della cultura 2029 cresce e unisce il lago. La regione vota all’unanimità per Val Camonica capitale della cultura 2029La proposta è frutto di un lavoro condiviso da tutti gli schieramenti politici e che ha visto coinvolti tutti i consiglieri bresciani, arrivando a un testo unitario. quibrescia.it Regione, sì unanime alle mozioni per la Valcamonica Capitale Italiana della Cultura 2029Il Consiglio Regionale della Lombardia ha approvato all’unanimità gli atti che impegnano ufficialmente la Giunta a sostenere la candidatura della ... bsnews.it Via libera del Consiglio regionale alla mozione che sostiene la candidatura della Valcamonica a Capitale Italiana della Cultura 2029. - facebook.com facebook