Fondi Ue alle imprese 52 progetti per 484 milioni per l’avviso Step

"Il numero di progetti presentati per l'avviso Step dimostra la forte risposta da parte del sistema produttivo alle opportunità messe in campo dalla Regione. A testimoniarlo è anche la partecipazione non solo di imprese locali ma anche nazionali ed europee sempre più interessate a investire nell’Isola". Lo ha detto il presidente della Regione Renato Schifani commentando il primo esito dell’avviso Strategic Technologies for Europe Platform (Step), finanziato nell’ambito del Pr Fesr Sicilia 2021-2027. Sono 52 i progetti presentati, per un valore complessivo di circa 484 milioni di euro. Il bando, gestito dal dipartimento delle Attività produttive, sostiene programmi di investimento nei settori strategici delle tecnologie digitali, del deep tech, delle biotecnologie e delle soluzioni energetiche pulite ed efficienti. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Fondi Ue, presentati 52 progetti per 484 milioni di euro per l'avviso Step: "Dalle imprese forte risposta"Nel mese di ottobre, sono stati presentati 52 progetti focalizzati sull’innovazione e lo sviluppo, con un valore totale di 484 milioni di euro, a causa dell’avviso Step. Sicilia: 52 progetti per 484 milioni, rivoluzione digitale edLa Sicilia ha presentato 52 progetti per un totale di 484 milioni di euro, puntando a un salto di qualità nell’innovazione tecnologica. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Vincoli burocratici e carenza di personale: tutti i limiti che frenano la spesa dei fondi Ue; Consultazioni pubbliche UE, sette le nuove iniziative all'esame di cittadini e imprese; Invitalia bandi: la lista completa 2026; Centralizzare i fondi di coesione europei significherebbe attendere tempi romani. Fondi Ue, Avviso Step: presentati 52 progetti per 484 milioni di euroSono stati 52 i progetti presentati per l’avviso Step, Strategic Technologies for Europe Platform, finanziato nell’ambito del Pr Fesr Sicilia 2021-2027, per un valore complessivo di circa 484 milioni ... siracusaoggi.it Ue, Coldiretti Basilicata: fondi Pac solo ai veri agricoltoriColdiretti Basilicata chiede che i fondi Pac vadano solo ai veri agricoltori, con regole chiare e senza burocrazia. trmtv.it Finera. . Nel 2026 ci sono agevolazioni per miliardi di euro a disposizione delle imprese italiane. Eppure, la maggior parte resta fuori. Non perché mancano i fondi. Ma perché arrivano senza metodo, senza strategia, senza un piano di investimenti chiaro. Il 5 - facebook.com facebook Turismo in crescita: incentivi e fondi per imprese e lavoratori Nuove misure nazionali e regionali puntano a rilanciare il settore turistico italiano con finanziamenti per digitalizzazione, sostenibilità e occupazione. Scopri tutti i dettagli: cliclavoro.gov.it/ne x.com