Usare i nostri dati personali costa meno di una pizza margherita

Il Garante per la Privacy ha sanzionato Intesa Sanpaolo con una multa di 17,68 milioni di euro per il trattamento illecito di dati di 2,4 milioni di clienti. La cifra che si riferisce all’utilizzo dei dati di un singolo cliente è di 3,5 euro. La decisione riguarda pratiche considerate non conformi alle normative sulla tutela dei dati personali.

Nei giorni scorsi il Garante per la Privacy ha multato Intesa Sanpaolo per 17.680.000 euro. La motivazione è legata al trattamento illecito dei dati di 2,4 milioni di clienti, la sanzione per l'utilizzo di dati di un singolo cliente è 3,5 euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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