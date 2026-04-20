Ringraziate che mi limito a farmi una risata | Michela Persico smentisce il flirt con Flavio Briatore

Michela Persico ha commentato sui social i collage che la mostrano insieme a Flavio Briatore, definendoli falsi e chiedendo di smettere di diffondere notizie non vere. La giornalista ha espresso il suo fastidio nei confronti di queste immagini, precisando di non aver avuto rapporti con l’imprenditore e invitando a evitare ulteriori speculazioni. Nessuna conferma o smentita ufficiale è stata fornita in merito ai presunti flirt.

"Mi mandano questi collage. Ora basta sparare cavolate". Michela Persico sui suoi canali social ha postato i recenti collage falsi che la ritraevano insieme a Flavio Briatore. In queste immagini, che non corrispondono in alcun modo alla realtà, la si vede con l'imprenditore cuneese nel giorno in.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Flavio Briatore citato nei file di Jeffrey Epstein, ma lui smentisce: "Mai venuto in Sardegna al Billionaire"Nei file legati a Jeffrey Epstein compare il contatto di Flavio Briatore, il cui numero sarebbe stato cerchiato nell’agenda del criminale morto nel... Elisabetta Gregoraci festeggia il compleanno in famiglia, le foto con Nathan Falco e Flavio BriatoreElisabetta Gregoraci festeggia i suoi 46 anni con una festa degna di nota a Monte Carlo. Tutti gli aggiornamenti Michela Persico dopo la fine dell'amore con Daniele RuganiPotrei stare decisamente meglio. Ma la mia mamma e il mio papà mi hanno dotata di un ottimo carattere. Io tendo a non subire i problemi, ma a reagire, ha ammesso Michela in un'intervista al Corriere ... gazzetta.it Michela Persico, in bikini alla spa dopo la rottura con Rugani. Il Natale? Passatelo con chi vi amaMichela Persico ha scelto di passare le festività di Natale all'insegna del relax tra i suoi affetti più cari. Piccoli momenti di serenità in famiglia, giochi e abbracci con il figlio Tommaso e una ... gazzetta.it