Fatture dall' ospedale per i feriti di Crans-Montana ambasciatore svizzero in Italia parla di disguido

L'ambasciatore svizzero in Italia ha dichiarato che le fatture inviate alle famiglie dei feriti di Crans-Montana sono state oggetto di un disguido. Secondo quanto riferito, le fatture sono state inviate dall'ospedale e riguardano le cure ricevute dai pazienti coinvolti nell'incidente. Balzaretti ha specificato che si tratta di un problema amministrativo e che sono in corso le verifiche necessarie per risolverlo.

Il caso delle fatture inviate dall’ospedale del Canton Vallese alle famiglie italiane dei giovani rimasti feriti nell’incendio di Crans-Montana si avvia verso una risoluzione diplomatica. Dopo l’indignazione espressa dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha definito l’accaduto “un insulto e una beffa”, l’ambasciatore svizzero in Italia, Roberto Balzaretti, è intervenuto per chiarire la situazione, derubricando l’invio dei documenti a un mero errore burocratico. Crans-Montana e fatture, caso risolto Che succede adesso fra Italia e Svizzera Incendio di Crans-Montana e risarcimenti alle famiglie Crans-Montana e fatture, caso risolto In particolare, hanno destato scalpore fatture con importi in certi casi superiori ai 70mila euro.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Fatture dall'ospedale per i feriti di Crans-Montana, ambasciatore svizzero in Italia parla di "disguido" Notizie correlate Leggi anche: Crans Montana, ambasciatore svizzero: “Le fatture ai familiari? Un disguido” Crans-Montana, Meloni "scioccata" da fatture girate dall'ospedale svizzero a feriti italiani: "Non pagheranno"Giorgia Meloni si è detta "scioccata" dalla notizia delle fatture girate dall'ospedale svizzero agli italiani feriti nella strage di Crans-Montana. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Crans, tre famiglie italiane ricevono la fattura dall'ospedale. Il Cantone: Non devono pagarle; Crans-Montana, inviate per errore fatture ai feriti: pagherà il Cantone; Fatture inviate ai feriti italiani di Crans-Montana, il Canton Vallese fa chiarezza; Crans Montana, familiari delle vittime ricevono le fatture dei ricoveri negli ospedali svizzeri. Crans-Montana, nella fattura dell'ospedale di Sion ai feriti 75 mila euro per 15 ore di ricoveroLa fattura da capogiro inviata alla famiglia di uno dei feriti italiani dell'incendio di Crans-Montana dall'ospedale di Sion: fastidio del padre ... virgilio.it Crans, famiglie italiane ricevono la fattura dall'ospedale. Il Cantone: Non devono pagarleOltre 70mila euro di spese sanitarie sostenute per la cura di uno dei feriti. Scoppia il caso: l'ambasciatore italiano ricorda che le autorità cantonali hanno sempre detto nulla è dovuto e arriva la ... rainews.it #DosSantos, l’incredibile storia: dal rogo di Crans Montana al primo contratto pro x.com Crans-Montana, prorogata misura cautelare per Jessica Moretti - facebook.com facebook