A distanza di tempo dall’incidente a Crans Montana, molte famiglie delle vittime non hanno ancora ricevuto le cartelle cliniche richieste. Le cartelle risultano ancora bloccate, creando ulteriori difficoltà nel ricostruire le dinamiche e le cure prestate. Mentre continuano a crescere i dubbi sulla gestione dei soccorsi, i familiari si trovano ad affrontare un’attesa senza risposte ufficiali. La situazione resta irrisolta e senza chiarimenti ufficiali.

Dopo le fatture shock, per le famiglie delle vittime di Crans Montana continuano le sofferenze: le cartelle cliniche sono bloccate e aumentano gli interrogativi sulla gestione dei soccorsi Continuano le sofferenze per le famiglie delle vittime diCrans Montana. Dopo l’arrivo difatture con cifre da capogiro, un altro fatto difficile da spiegare alimenta sdegno e incredulità:gli ospedali svizzeri non hanno ancora inviato le cartelle cliniche, nonostante le ripetute richieste. A quanto pare sarebbero bloccate in Svizzera, alcune ferme alle dogane, ma senza una spiegazione chiara. Valentino Gioia, papà di Giuseppe, uno dei giovani rimasti feriti alConstellation, racconta di aver chiesto “per l’ennesima volta” ladocumentazione sanitariaall’ospedale di Sion.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Crans Montana, cartelle cliniche fantasma: famiglie ancora senza risposta

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