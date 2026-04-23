Crans-Montana cartelle cliniche bloccate in Svizzera | l'Ambasciata italiana attiva i controlli della GdF

In Svizzera, le cartelle cliniche di italiani feriti a Crans-Montana sono state bloccate in dogana. L’ambasciata italiana sta collaborando con la Guardia di Finanza per verificare la situazione e chiarire le ragioni del blocco. Non sono ancora state consegnate, nonostante le richieste avanzate, e si stanno svolgendo controlli per fare chiarezza su questa vicenda.

L’Ambasciata italiana in Svizzera sta verificando con la Guardia di Finanza il blocco in dogana delle cartelle cliniche degli italiani feriti a Crans-Montana, che risultano ancora non consegnate nonostante le richieste. Lo apprende Fanpage.it.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Crans Montana, cartelle cliniche fantasma: famiglie ancora senza rispostaDopo le fatture shock, per le famiglie delle vittime di Crans Montana continuano le sofferenze: le cartelle cliniche sono bloccate e aumentano gli... Leggi anche: Crans Montana, la protesta dell’ambasciata italiana: «La Svizzera nega le indagini comuni» Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Strage di Crans-Montana: fatture arrivate, cartelle cliniche negate alle famiglie; Crans-Montana, le cartelle cliniche dei ragazzi feriti ferme da giorni alla dogana svizzera; Crans-Montana, il giallo delle cartelle cliniche negate (e 75 mila euro di conto per i feriti); Crans Montana, ai parenti di Manfredi Marcucci fattura da 75mila euro per 15 ore di ricovero nell'ospedale di Sion. L'ambasciatore: Sarà il Cantone svizzero a pagare. Crans-Montana, cartelle cliniche bloccate in Svizzera: l’Ambasciata italiana attiva i controlli della GdFL’Ambasciata italiana in Svizzera sta verificando con la Guardia di Finanza il blocco in dogana delle cartelle cliniche degli italiani feriti a Crans-Montana ... fanpage.it Crans-Montana, le cartelle cliniche dei ragazzi feriti ferme da giorni alla dogana svizzeraDopo il caso delle fatture inviate alle famiglie, la denuncia: Nessuno sa perché sono bloccate. Mi hanno inviato la lettera di dimissioni di mio figlio, era ... milano.repubblica.it Cartelle cliniche Crans Montana: pure il “blocco” alla dogana Un muro burocratico-legale che sta impedendo la continuità delle cure e l'accertamento della verità... - facebook.com facebook Crans-Montana, le cartelle cliniche dei ragazzi feriti “ferme da giorni alla dogana svizzera” milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com