L’ambasciata italiana a Crans Montana ha protestato contro la Svizzera, accusandola di aver negato le indagini congiunte sulla strage avvenuta nella località. La disputa tra i due paesi riguarda le modalità di accesso alle indagini e le responsabilità, con Roma che chiede maggiore collaborazione. La questione rimane al centro di un confronto acceso tra le autorità di entrambi i paesi.

Continua il braccio di ferro tra Roma e Berna sulla strage di Crans Montana. «Perché la Svizzera nega una squadra investigativa comune con l’Italia?», si legge in un tweet comparso sul profilo ufficiale dell’ ambasciata italiana in Svizzera, in cui si lamenta la mancanza di collaborazione tra le autorità giudiziarie dei due Paesi. «Dal 2020 al 2025 vi sono state ben 15 squadre investigative comuni tra l’Italia e la Svizzera. Perché proprio quella sulla strage di Crans Montana è stata negata dall’Ufficio federale di giustizia alla procura della Repubblica di Roma?», continua il post. Che arriva quasi 10 giorni dopo l’incontro, avvenuto il 19 febbraio, tra una delegazione italiana guidata dal procuratore di Roma Francesco Lo Voi, l’ ufficio federale di giustizia e la titolare dell’inchiesta Beatrice Pilloud. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Crans Montana, la protesta dell’ambasciata italiana: «La Svizzera nega le indagini comuni»

Crans-Montana, l'ambasciatore Cornado a Fanpage: "La Svizzera nega indagini comuni, scelta incomprensibile"Resta alta la tensione tra Italia e Svizzera dopo il diniego delle autorità federali a creare una squadra investigativa comune per Crans-Montana.

Crans-Montana, via libera a indagini comuni Svizzera-Italia. Nel Constellation petardi e lanciarazzi, Moretti: li hanno portati i clientiAl Constellation sono state trovate non solo candele pirotecniche (una delle quali ha causato il rogo di Capodanno) ma anche petardi e lanciarazzi...

Crans Montana, la protesta dell'ambasciata italiana: «Perché la Svizzera nega le indagini comuni?»Il messaggio sul profilo ufficiale di X dopo il vertice (a vuoto) del 19 febbraio. La posizione di Berna: «Tutte le parti hanno discusso le questioni di loro interesse»

Crans-Montana: la crisi con l'Italia si aggrava Le richieste italiane di una squadra investigativa congiunta sulla tragedia di Crans-Montana sarebbero state respinte dalla Svizzera.

