L’approvazione di nuovi farmaci | Il vaccino combinato anti-Covid e antinfluenzale

Un nuovo vaccino combinato contro il Covid e l'influenza ha ricevuto l’approvazione. Si tratta di una formulazione che unisce le due componenti in un’unica somministrazione, con l’obiettivo di semplificare le campagne di vaccinazione stagionali. La decisione ha coinvolto le autorità sanitarie e le case farmaceutiche, che hanno presentato i risultati degli studi clinici. La produzione è pronta per essere distribuita nelle strutture sanitarie.

