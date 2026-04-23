Cosmopol e FILCAMS CGIL | il nodo è la disdetta sull' accordo del 2025

Da avellinotoday.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 21 aprile, in Prefettura ad Avellino, si è svolto un incontro tra Cosmopol Spa e i rappresentanti sindacali di FILCAMS CGIL. La discussione si è concentrata su una condizione posta dall’azienda per riprendere le trattative con tutte le organizzazioni sindacali. Secondo la ricostruzione di Cosmopol, l’argomento centrale è stata la disdetta di un accordo firmato nel 2025.

Secondo la ricostruzione di Cosmopol Spa, il confronto sindacale del 21 aprile in Prefettura ad Avellino ha ruotato attorno a un punto preciso: la condizione posta dall'azienda per tornare a trattare con tutte le organizzazioni sindacali.Cosmopol afferma di avere relazioni serene e costruttive.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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