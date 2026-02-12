Cosmopol Spa Avellino la Filcams Cgil chiede l’intervento del Prefetto | Tutelare salute e sicurezza dei lavoratori

La Filcams Cgil di Avellino chiede l’intervento del Prefetto per la tutela dei lavoratori della Cosmopol Spa. In una lettera, i rappresentanti sindacali chiedono un incontro urgente con le autorità per affrontare le condizioni di salute e sicurezza sul posto di lavoro. La richiesta arriva dopo alcune segnalazioni e preoccupazioni condivise dai dipendenti, che temono per la loro incolumità. Ora si attende una risposta dal Prefetto, con la speranza di trovare soluzioni rapide e concrete.

In una lettera inviata al Prefetto di Avellino, Dott.ssa Rossana Riflesso, e alla Dott.ssa Rosanna Gamerra, la segreteria della Filcams Cgil Avellino ha richiesto un incontro urgente in merito alla situazione di salute e sicurezza dei lavoratori della Cosmopol Spa di Avellino. La richiesta si inserisce in un contesto già teso, che ha visto il 10 febbraio scorso un incontro sindacale tra l'azienda e le sigle CISL e UGL, ma esclusivamente a queste ultime. L'assenza della Cgil, secondo quanto dichiarato dal sindacato, rappresenta un atto grave non solo dal punto di vista giuridico, ma anche in termini di legittimità democratica.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Approfondimenti su Cosmopol Spa Portavalori assaltato sull’A14, Filcams Cgil: "La sicurezza dei lavoratori deve essere una priorità assoluta" Dopo l’assalto al portavalori sull’A14 a Ortona, la Filcams Cgil di Chieti sottolinea l’importanza di garantire la sicurezza dei lavoratori. Sciopero generale Cgil: in piazza anche i lavoratori Cosmopol Avellino Il 12 dicembre, per la prima volta, i lavoratori della Cosmopol di Avellino hanno partecipato allo sciopero generale indetto dalla Cgil, unendo le proprie voci alle protesta a Napoli. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Cosmopol Spa Argomenti discussi: Cosmopol, rottura tra azienda e sindacato: lavoratori allo stremo tra ferie negate e disagio crescente. Cosmopol Spa | Avellino - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.