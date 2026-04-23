Avellino riprende in Prefettura il dialogo tra Cosmopol e Filcams CGIL
Martedì 21 aprile si è tenuto in Prefettura un incontro tra l’azienda Cosmopol e le rappresentanze sindacali Filcams CGIL Avellino Benevento e Cgil Avellino. L’appuntamento ha avuto come obiettivo un confronto sulle difficoltà emerse negli ultimi mesi, cercando di trovare una soluzione alle criticità che hanno complicato le relazioni tra le parti. L’incontro rappresenta una ripresa del dialogo tra le due realtà.
Si è svolto martedì 21 aprile, presso la Prefettura, l’incontro tra l’azienda Cosmopol e le organizzazioni sindacali, la Filcams CGIL Avellino Benevento e la Cgil Avellino, convocato per affrontare le criticità che negli ultimi mesi hanno reso più complesso il confronto tra le parti. La.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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