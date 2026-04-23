Così tennero Borsellino all' oscuro dell' affossamento dell' inchiesta

Il 13 luglio 1992, gli ex sostituti procuratori di Palermo Guido Lo Forte e Roberto Scarpinato hanno firmato la richiesta di archiviazione dell'inchiesta Mafia e appalti. In quel periodo, il giudice Borsellino non era al corrente di questa decisione e non fu coinvolto nelle fasi che portarono all’affossamento del procedimento. La vicenda riguarda la gestione delle indagini e le comunicazioni tra le autorità coinvolte.

“Fatti di grande rilevanza che non vi posso riferire”. Quel segreto di Scarpinato e il quesito senza risposta Fissiamo innanzitutto alcune date. Il 13 luglio 1992 gli ex sostituti procuratori di Palermo Guido Lo Forte e Roberto Scarpinato firmano la richiesta di archiviazione dell’inchiesta Mafia e appalti. Il giorno seguente, il 14 luglio, l’allora procuratore capo Pietro Giammanco convoca una riunione con tutti i pubblici ministeri (Scarpinato non poté partecipare) a cui prese parte anche Paolo Borsellino. Quest’ultimo fu ucciso cinque giorni dopo, il 19 luglio, nella strage di Via D’Amelio, dove persero la vita anche cinque agenti della scorta.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Così tennero Borsellino all'oscuro dell'affossamento dell'inchiesta Notizie correlate Privatizzazione dell'aeroporto Falcone Borsellino, pubblicato il bando per la selezione dell'advisorPubblicato sul portale appalti di Gesap il bando europeo per la selezione dell'advisor finanziario per la privatizzazione della società che gestisce... Banksy, un'inchiesta svelerebbe l'identità dell'artista: ma era così importante farlo?Un punto di svolta nell'inchiesta riguarda i graffiti realizzati dall'artista in Ucraina, nel villaggio di Horenka, vicino a Kiev, tra gli edifici...