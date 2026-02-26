Privatizzazione dell' aeroporto Falcone Borsellino pubblicato il bando per la selezione dell' advisor

È stato pubblicato un nuovo bando sul portale degli appalti di Gesap per trovare un advisor finanziario incaricato di supportare il processo di privatizzazione dell'aeroporto Falcone Borsellino. La procedura è aperta a società e professionisti interessati a partecipare alla selezione, che mira a individuare l'esperto in grado di accompagnare la fase di vendita della società di gestione.

Pubblicato sul portale appalti di Gesap il bando europeo per la selezione dell'advisor finanziario per la privatizzazione della società che gestisce l'aeroporto Falcone-Borsellino. Le aziende interessate potranno presentare un'offerta entro le ore 12 del 20 aprile prossimo. Il valore complessivo stimato dell'appalto è pari a 740 mila euro. La gara sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Con la pubblicazione del bando per la selezione dell'advisor entra nella fase operativa il processo di privatizzazione di Gesap. Il valore della società - partecipata dal Comune, dalla Città...

