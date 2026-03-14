Un'inchiesta della Reuters, firmata da Simon Gardner, James Pearson e Blake Morrison, avrebbe rivelato l'identità di Banksy, l'artista di strada noto per le sue opere misteriose. La notizia ha suscitato grande attenzione, anche se non è ancora chiaro se la scoperta rappresenti un interesse reale o una mera curiosità. La questione dell’importanza di svelare chi si cela dietro il volto nascosto di Banksy rimane aperta.

Un punto di svolta nell'inchiesta riguarda i graffiti realizzati dall'artista in Ucraina, nel villaggio di Horenka, vicino a Kiev, tra gli edifici distrutti dai bombardamenti. Secondo alcuni testimoni citati dai giornalisti, le opere sarebbero state realizzate in pochi minuti da due uomini a volto coperto con bombolette spray e stencil, appunto. Nel lavoro di ricostruzione emerge anche il rapporto tra Banksy e Robert Del Naja, leader dei Massive Attack, a lungo indicato in precedenza come possibile autore delle opere. L'ipotesi oggi più accreditata è che il musicista, in passato attivo nella scena dei graffiti a Bristol, abbia collaborato con Banksy nella realizzazione di alcune delle sue opere. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Banksy, un'inchiesta svelerebbe l'identità dell'artista: ma era così importante farlo?

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