Furbata Reaves Doncic glaciale | Lakers-Denver finale folle

Durante la partita tra Los Angeles Lakers e Denver Nuggets, le due azioni decisive sono state un libero sbagliato di Austin Reaves in modo intenzionale e il tiro vincente di Luka Doncic nel supplementare. Le giocate hanno determinato il risultato finale, con Reaves che ha tentato di pareggiare e Doncic che ha messo a segno il canestro decisivo. La partita si è conclusa con una finale molto combattuta.

Le due posizioni più alte della Top 5 Nba della notte sono occupate dalle giocate che hanno deciso il finale di Los Angeles Lakers-Denver Nuggets: il libero sbagliato inenzionalmente da Austin Reaves per ottenere i due punti del pareggio e il tiro della vittoria nel supplementare di Luka Doncic. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Furbata Reaves, Doncic glaciale: Lakers-Denver, finale folle Articoli correlati Lakers vincono ai supplementari: Reaves e Doncic decidonoLa notte del 15 marzo 2026 ha offerto alla lega nordamericana uno spettacolo di altissimo livello, dove il talento individuale si è scontrato con la... Lakers, coi Knicks bastano Doncic e Reaves. Corre Boston: la panchina stende ClevelandDue partite ad aprire la domenica Nba, con le vittorie di Boston e Lakers contro Cleveland e New York.