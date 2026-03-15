Lakers vincono ai supplementari | Reaves e Doncic decidono

Nella notte del 15 marzo 2026, i Lakers hanno ottenuto una vittoria ai supplementari contro una squadra avversaria in un match che ha visto protagonisti Reaves e Doncic. La partita si è conclusa dopo i tempi supplementari, con i due giocatori che hanno contribuito in modo decisivo al risultato finale. Sono stati decisivi nei momenti chiave dell’incontro, portando a casa il successo.

La notte del 15 marzo 2026 ha offerto alla lega nordamericana uno spettacolo di altissimo livello, dove il talento individuale si è scontrato con la strategia di squadra in sette incontri decisivi. Al centro dell’attenzione, una finale a sorpresa tra i Los Angeles Lakers e i Denver Nuggets si è risolta solo ai supplementari grazie a un colpo di scena di Austin Reaves e a una prestazione da tripla doppia di Luka Doncic. Il risultato finale di 127-125 segna non solo una vittoria per i californiani, ma dimostra come l’imprevisto possa ribaltare gli equilibri statistici attesi. A Miami, invece, la striscia positiva degli Orlando Magic si interrompe contro gli Heat, mentre a Sacramento Russell Westbrook regala una vittoria inaspettata ai Kings contro i Clippers. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lakers vincono ai supplementari: Reaves e Doncic decidono Articoli correlati Lakers, coi Knicks bastano Doncic e Reaves. Corre Boston: la panchina stende ClevelandDue partite ad aprire la domenica Nba, con le vittorie di Boston e Lakers contro Cleveland e New York. NBA, gli Hornets vincono l'ottava di fila. I Lakers vincono ma si fa male DoncicDallas (Stati Uniti), 6 febbraio 2026 – Il doppio impegno ravvicinato non ha fermato il cammino vincente dei San Antonio Spurs che, dopo aver battuto... Tutti gli aggiornamenti su Lakers vincono NBA 2026, i risultati della notte. Doncic e Jokic che show! Vincono i Lakers, come Boston e San AntonioSono sette le partite della notte NBA. Una magia di Luka Doncic a meno di un secondo dalla fine del supplementare regala la vittoria ai Los Angeles Lakers ... oasport.it NBA: Clippers battono Lakers, 76ers vincono con HoustonI Clippers si impongono 112?104 contro i Lakers, resistendo alla rimonta dei gialloviola. Avevano accumulato un vantaggio di ventisei punti nel terzo quarto, ma i Lakers, guidati da Luka Doncic con 32 ... it.blastingnews.com