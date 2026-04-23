Così i tumori perdono il dono dell’invisibilità la nuova strategia in una ricerca italiana

(Adnkronos) – Li chiamano tumori 'freddi': sono neoplasie povere di segnali capaci di attivare le difese dell'organismo, praticamente 'invisibili' al sistema immunitario. Una caratteristica che accomuna alcuni tumori solidi, tra cui la maggior parte dei tumori del colon-retto, del pancreas e del seno, che non rispondono all'immunoterapia grazie a questo 'potere dell'invisibilità'. Un dono che adesso potrebbero perdere. Un team di ricercatori italiani, in collaborazione con colleghi internazionali, ha infatti scoperto una nuova strategia che sembra essere in grado di vincere la sfida di rendere...🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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Una raccolta di contenuti

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