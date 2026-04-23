Così Enel tutela la biodiversità | dai sensori per l’apicoltura allo studio dei ghiacciai
Enel ha avviato diverse iniziative per proteggere l’ambiente, tra cui l’utilizzo di sensori per l’apicoltura e studi sui ghiacciai. Sono stati realizzati laboratori all’aperto dedicati all’agrivoltaico, che combinano pannelli solari e tecnologie di monitoraggio ambientale. Questi interventi puntano a preservare la biodiversità e a studiare gli effetti del cambiamento climatico. La compagnia utilizza strumenti innovativi per monitorare le risorse naturali e promuovere pratiche sostenibili.
Salvaguardare gli ecosistemi, proteggere le specie e rigenerare i territori. Così la transizione energetica diventa anche una sfida ambientale. Le iniziative in Italia del Gruppo guidato da Flavio Cattaneo. Dai laboratori a cielo aperto dell’agrivoltaico, che con sensori di monitoraggio e pannelli solari sopraelevati fondono energia, apicoltura e agricoltura d’avanguardia, fino alle vette di montagna per studiare il cuore dei ghiacciai in ritirata, Enel mette sempre più l’innovazione al servizio dell’ambiente, coniugando tecnologia e difesa della natura. L’azienda energetica, infatti, da tempo si impegna a investire su progetti che contribuiscono a salvare habitat fragili e specie a rischio su tutto il territorio nazionale, a ridosso dei propri impianti e non solo.🔗 Leggi su Lettera43.it
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