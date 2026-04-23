Così Enel tutela la biodiversità | dai sensori per l’apicoltura allo studio dei ghiacciai

Enel ha avviato diverse iniziative per proteggere l’ambiente, tra cui l’utilizzo di sensori per l’apicoltura e studi sui ghiacciai. Sono stati realizzati laboratori all’aperto dedicati all’agrivoltaico, che combinano pannelli solari e tecnologie di monitoraggio ambientale. Questi interventi puntano a preservare la biodiversità e a studiare gli effetti del cambiamento climatico. La compagnia utilizza strumenti innovativi per monitorare le risorse naturali e promuovere pratiche sostenibili.

Salvaguardare gli ecosistemi, proteggere le specie e rigenerare i territori. Così la transizione energetica diventa anche una sfida ambientale. Le iniziative in Italia del Gruppo guidato da Flavio Cattaneo. Dai laboratori a cielo aperto dell’agrivoltaico, che con sensori di monitoraggio e pannelli solari sopraelevati fondono energia, apicoltura e agricoltura d’avanguardia, fino alle vette di montagna per studiare il cuore dei ghiacciai in ritirata, Enel mette sempre più l’innovazione al servizio dell’ambiente, coniugando tecnologia e difesa della natura. L’azienda energetica, infatti, da tempo si impegna a investire su progetti che contribuiscono a salvare habitat fragili e specie a rischio su tutto il territorio nazionale, a ridosso dei propri impianti e non solo.🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Così Enel tutela la biodiversità: dai sensori per l’apicoltura allo studio dei ghiacciai Notizie correlate Come Enel tutela la biodiversità, dai sensori per l’apicoltura allo studio dei ghiacciaiC’è una trasformazione silenziosa che accompagna la transizione energetica e che spesso resta sullo sfondo del dibattito pubblico: quella che... Giornata della Terra 2026, Enel in prima linea: dai ghiacciai all’agrivoltaico, così si tutela la biodiversitàOltre un miliardo di persone coinvolte in 192 Paesi: la Giornata mondiale della Terra, che si celebra oggi mercoledì 22 aprile, si conferma il più... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Dai sensori per l’apicoltura allo studio dei ghiacciai. Ecco come Enel tutela la biodiversità; Puglia, presentata una mozione del Pd per i lavoratori call center della commessa Enel; LECCE: Enel sul territorio con l’Ama dei Carabinieri. Un workshop contro le truffe; Giornata della Terra 2026, Enel in prima linea: dai ghiacciai all’agrivoltaico, così si tutela la biodiversità. Così Enel tutela la biodiversità: dai sensori per l’apicoltura allo studio dei ghiacciaiEnel mette sempre più l’innovazione al servizio dell'ambiente: tutte le iniziative del Gruppo per tutelare la biodiversità. lettera43.it Come Enel tutela la biodiversità, dai sensori per l’apicoltura allo studio dei ghiacciaiSalvaguardare gli ecosistemi, proteggere le specie e rigenerare i territori: così la transizione energetica diventa anche una sfida ambientale. Le iniziative in Italia del Gruppo guidato da Flavio Cat ... linkiesta.it Giornata della Terra 2026, Enel in prima linea: dai ghiacciai all’agrivoltaico, così si tutela la biodiversità- - facebook.com facebook