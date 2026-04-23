Come Enel tutela la biodiversità dai sensori per l’apicoltura allo studio dei ghiacciai

In un percorso che riguarda la transizione energetica, si osserva come alcune aziende adottino misure per proteggere l’ambiente. Tra queste, ci sono iniziative come l’utilizzo di sensori per monitorare le api e studi sui ghiacciai, che mirano a preservare gli ecosistemi naturali. Questi interventi rappresentano un aspetto spesso poco visibile del rapporto tra energia e natura, che si svolge in modo silenzioso e continuo.

C’è una trasformazione silenziosa che accompagna la transizione energetica e che spesso resta sullo sfondo del dibattito pubblico: quella che riguarda il rapporto tra produzione di energia e natura. Non si tratta più soltanto di ridurre le emissioni o sostituire le fonti fossili, ma di ripensare il modo in cui infrastrutture, territori ed ecosistemi possono convivere – e, in alcuni casi, rafforzarsi a vicenda. La transizione energetica infatti coinvolge sempre più la tutela degli ecosistemi e la gestione sostenibile dei territori. Ed è in questo quadro che si inseriscono una serie di progetti sviluppati in Italia da Enel, che puntano a integrare innovazione tecnologica e salvaguardia della biodiversità.🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Come Enel tutela la biodiversità, dai sensori per l’apicoltura allo studio dei ghiacciai Notizie correlate Giornata della Terra 2026, Enel in prima linea: dai ghiacciai all’agrivoltaico, così si tutela la biodiversitàOltre un miliardo di persone coinvolte in 192 Paesi: la Giornata mondiale della Terra, che si celebra oggi mercoledì 22 aprile, si conferma il più... Presentazione delle attività dei carabinieri forestali, Versace: "Lavoro encomiabile a tutela della biodiversità"“Risulta sempre apprezzabile la scelta del Comando Calabria, di coinvolgere amministrazioni pubbliche, istituzioni accademiche e scolastiche, enti... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Offerte luce e gas Enel aprile 2026: scopri le promo per risparmiare!; Dai sensori per l’apicoltura allo studio dei ghiacciai. Ecco come Enel tutela la biodiversità; AGCM, Consumerismo: Il 2025 anno record per la tutela del mercato. Rustichelli e l’autorità garantiscono equità in settori strategici; Tariffe convenienti per l’energia: 3 offerte da 4,5 kWh ad aprile 2026. Dai sensori per l’apicoltura allo studio dei ghiacciai. Ecco come Enel tutela la biodiversitàSalvaguardare gli ecosistemi, proteggere le specie e rigenerare i territori: così la transizione energetica diventa anche una sfida ambientale. Le iniziative in Italia del Gruppo guidato da Flavio Cat ... adnkronos.com Enel, la transizione energetica passa dalla natura: progetti per ecosistemi, fauna e territoriAl centro della strategia del gruppo guidato da Flavio Cattaneo c’è l’idea che la produzione di energia debba evolvere in armonia con i territori. Ne sono un esempio gli Agrivoltaic Open Labs ... affaritaliani.it ENEL CHIUDE IL RAPPORTO CON MV MAINTANANCE: AZIENDA FUORI, LAVORATORI LICENZIATI. IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ANGELILLI INTERVENGA! Lo stillicidio continua. Questa volta è toccato ai lavoratori della MV Maintanance, una picc - facebook.com facebook