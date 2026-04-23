Cosenza stop all’ASP | l’ANAC blocca 139 milioni per irregolarità

L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha deciso di bloccare un accordo da 139 milioni di euro dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, a causa di irregolarità riscontrate nei contratti. La decisione si riferisce a problemi legati alla regolarità delle procedure e alle procedure di affidamento. La sospensione riguarda l'intero accordo e interessa le attività e i pagamenti previsti nel contratto.

?? Cosa sapere L'ANAC blocca l'accordo da 139 milioni dell'ASP di Cosenza per gravi irregolarità contrattuali. Il provvedimento del 4 marzo 2026 sospende la riqualificazione di 100 strutture sanitarie locali. L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha bloccato un accordo da 139 milioni di euro proposto dall'ASP di Cosenza, evidenziando gravi irregolarità in un progetto che avrebbe dovuto gestire la riqualificazione di circa 100 strutture sanitarie per i prossimi vent'anni. La delibera .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cosenza, stop all’ASP: l’ANAC blocca 139 milioni per irregolarità Notizie correlate Umbria al Tar: da 139 a 130 scuole, stop ai tagliLa Regione Umbria si prepara a sostenere il ricorso al Tar presentato dal Comune di Città di Castello contro le nuove norme sul dimensionamento... Emergenza morbillo nel Cosentino: l’Asp blocca i contagiL’incremento dei contagi da morbillo nel territorio del Cosentino ha spinto il Dipartimento di prevenzione dell’Asp di Cosenza a intensificare... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Cosenza, rubinetti a secco: scatta lo stop all’acqua in diverse zone della città; Cosenza, il Consiglio comunale negherà il nulla osta al club per lo stadio Marulla | VIDEO · CosenzaChannel.it; Stop agli esterni e priorità agli idonei: l’appello di Sandra De Luca a Occhiuto e De Salazar; Sanità, la Direzione resta a Paola: dietrofront dell’Asp sul trasferimento. Baldino attacca sull’Asp di Cosenza: «L’Anac smonta il contratto da 139 milioni di euro»La vicepresidente del M5s richiama la delibera dell’Autorità anticorruzione e parla di criticità gravi in un partenariato pubblico-privato ventennale ... cosenzachannel.it Baldino (M5S): l’ANAC conferma i dubbi sul contratto milionario dell’ASP di CosenzaVittoria Baldino attacca il modello degli appalti nel Cosentino dopo lo stop dell'ANAC all'ASP di Cosenza. «Oltre 100 milioni a rischio, il Governo faccia luce sul Consorzio Italia Servizi» ... cosenzapost.it La Pirossigeno Cosenza Futsal ci spera, Ibañes: "Siamo vivi, la vittoria col Sala può cambiare le cose" #SerieAFutsal - facebook.com facebook