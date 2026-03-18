Umbria al Tar | da 139 a 130 scuole stop ai tagli

La Regione Umbria ha deciso di sostenere il ricorso presentato dal Comune di Città di Castello al Tar contro le recenti norme sul dimensionamento scolastico, che hanno portato da 139 a 130 il numero di scuole presenti nella regione. La questione riguarda i cambiamenti introdotti dal nuovo regolamento e il loro impatto sulla rete scolastica locale.

La Regione Umbria si prepara a sostenere il ricorso al Tar presentato dal Comune di Città di Castello contro le nuove norme sul dimensionamento scolastico. L’assessore regionale all’Istruzione, Fabio Barcaioli, ha confermato che l’amministrazione agirà come parte civile per difendere la rete scolastica locale. Questa mossa segue un’analisi interna che ha rivelato discrepanze tra le stime iniziali e i dati reali delle scuole umbre. L’intervento della Giunta Proietti, insediatasi il 19 dicembre 2024, ha messo in luce una situazione complessa legata alla legge 1972022. Secondo quanto emerso durante il Consiglio comunale del 16 marzo, il governo centrale impone tagli che riducono le autonomie scolastiche da 139 a 130 unità. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Umbria al Tar: da 139 a 130 scuole, stop ai tagli Articoli correlati Firenze, il Tar dà ragione al Comune: dal 1° aprile stop totale ai monopattiniDal primo aprile i monopattini elettrici a noleggio spariranno dalle strade di Firenze. Firenze, il Tar dà ragione al Comune e dal 1 aprile sarà stop totale ai monopattiniDal primo aprile i monopattini elettrici a noleggio spariranno dalle strade di Firenze. Contenuti e approfondimenti su Umbria al Tar da 139 a 130 scuole stop... Temi più discussi: Dimensionamento scolastico, Umbria: Regione a fianco del Comune di Città di Castello nel ricorso al Tar; Scuola, la Regione Umbria al Tar contro il dimensionamento: Sosterremo il ricorso del Comune di Città di Castello; La Regione Umbria al Tar contro il dimensionamento scolastico; Scuola, Regione affianca Comune per ricorso al Tar. Dimensionamento scolastico, Umbria: Regione a fianco del Comune di Città di Castello nel ricorso al TarLa Regione Umbria si costituirà ad adiuvandum a sostegno del ricorso al Tar presentato dal Comune di Città di Castello contro il piano di dimensionamento scolastico. Lo ha annunciato l’assessore regio ... orizzontescuola.it La Regione Umbria al Tar contro il dimensionamento scolasticoLa Regione Umbria si costituirà ad adiuvandum a favore del ricorso al Tar presentato dal Comune di Città di Castello, sostenendo la sua azione contro il dimensionamento scolastico imposto dal Gover ... ansa.it Medio Oriente, allarme ANCE Umbria: “A rischio tenuta del sistema e numerosi cantieri” http://ow.ly/lHph106w1pj #tuttoggi #EconomiaLavoro #UmbriaItaliaMondo facebook La coda lunga dell'inverno non lascia l'Italia: pioggia, neve e forte vento da Nord a Sud. Oggi allerta gialla in nove regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sicilia, Umbria. #ANSA x.com