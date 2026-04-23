Cosa sono i parabeni nei prodotti per il corpo e i possibili rischi per la salute

I parabeni sono sostanze chimiche comunemente utilizzate come conservanti in molti prodotti per il corpo, come creme, shampoo, farmaci e alimenti. Vengono impiegati per prolungare la durata di questi prodotti, impedendo la crescita di batteri e muffe. Tuttavia, negli ultimi anni sono stati sollevati dubbi riguardo ai possibili rischi per la salute associati alla loro presenza, portando a un crescente interesse e a dibattiti sull’uso di queste sostanze.

Spesso sentiamo parlare di parabeni quando acquistiamo prodotti per il corpo, per l'igiene personale e anche farmaci e alimenti. Ma cosa sono i parabeni?Sono composti chimici, antisettici e servono a preservare i cosmetici dalle contaminazioni di funghi e batteri. Essi, infatti, sono.🔗 Leggi su Baritoday.it

Notizie correlate

Sequestrati oltre 45mila prodotti di Carnevale e giocattoli per bambini: rischi per la salute e violazioni normativeLe Fiamme Gialle hanno scoperto merce non conforme e potenzialmente pericolosa: 19.

Cibi bruciati: perché sono cancerogeni, i rischi per la salute e a quali tumori sono associatiSi sente dire spesso che i cibi bruciati non andrebbero mangiati perché cancerogeni e pericolosi per la salute, ma qual è il motivo? Le cause sono...