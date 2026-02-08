Mangiare cibi bruciati può essere molto pericoloso. Studi recenti mostrano che le sostanze presenti in alimenti troppo cotti aumentano il rischio di sviluppare alcuni tumori. Non bisogna sottovalutare il problema: mangiare spesso cibi bruciati può avere conseguenze serie sulla salute. Gli esperti avvertono di fare attenzione alla cottura e di evitare di consumare cibi troppo anneriti o carbonizzati.

Si sente dire spesso che i cibi bruciati non andrebbero mangiati perché cancerogeni e pericolosi per la salute, ma qual è il motivo? Le cause sono diverse, legate a una serie di reazioni chimiche che si innescano quando un alimento viene cotto male o a temperature troppo alte, e che portano alla formazione di sostanze cancerogene come l’acrilammide, le ammine eterocicliche (HCA), gli IPA (idrocarburi policiclici aromatici) e le nitrosammine. Ecco perché sono tutte sostanze cancerogene. Una volta ingeriti tramite gli alimenti bruciati, questi composti subiscono un’attivazione metabolica nell’organismo, innescando una reazione che può danneggiare le cellule. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cibi bruciati: perché sono cancerogeni, i rischi per la salute e a quali tumori sono associati

