Cibi bruciati | perché sono cancerogeni i rischi per la salute e a quali tumori sono associati
Mangiare cibi bruciati può essere molto pericoloso. Studi recenti mostrano che le sostanze presenti in alimenti troppo cotti aumentano il rischio di sviluppare alcuni tumori. Non bisogna sottovalutare il problema: mangiare spesso cibi bruciati può avere conseguenze serie sulla salute. Gli esperti avvertono di fare attenzione alla cottura e di evitare di consumare cibi troppo anneriti o carbonizzati.
Si sente dire spesso che i cibi bruciati non andrebbero mangiati perché cancerogeni e pericolosi per la salute, ma qual è il motivo? Le cause sono diverse, legate a una serie di reazioni chimiche che si innescano quando un alimento viene cotto male o a temperature troppo alte, e che portano alla formazione di sostanze cancerogene come l’acrilammide, le ammine eterocicliche (HCA), gli IPA (idrocarburi policiclici aromatici) e le nitrosammine. Ecco perché sono tutte sostanze cancerogene. Una volta ingeriti tramite gli alimenti bruciati, questi composti subiscono un’attivazione metabolica nell’organismo, innescando una reazione che può danneggiare le cellule. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
