Dopo una rottura, molti si trovano a dover fare i conti con un dolore che sembra impossibile da superare. La dottoressa Marinella Cozzolino, psicoterapeuta e sessuologa, spiega che lasciarsi alle spalle un partner richiede tempo e un lavoro su se stessi. Ricorda come anche lei, da ragazza, abbia vissuto lo stesso dolore, e oggi sa che il vuoto lasciato da un amore finito non si riempie in un giorno. Per superare questa fase, bisogna affrontare il dolore, capire cosa ci ha portato a quella fine

L ’abbandono è sempre difficile da gestire. Lo è stato per me da ragazzina quando il fidanzato del tempo mi lasciò, lo è ancor più oggi che il mio compagno è andato via, lasciando nella nostra casa e nella mia vita un vuoto che non riesco a colmare. Provo a razionalizzare ma non ci riesco. Perché non sono capace di andare avanti? Cristina Relazione di coppia, le dieci domande sul vostro partner a cui dovreste saper rispondere X Leggi anche › Le relazioni difettose – Lasciarsi, all’improvviso Risponde la Dottoressa Marinella Cozzolino. Marinella Cozzolino è psicoterapeuta e sessuologa clinica. È autrice di “ Sesso. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Come lasciarsi la rottura alle spalle e andare avanti dopo essere stati lasciati dal partner? Lo spiega la Dottoressa Marinella Cozzolino, psicoterapeuta e sessuologa

Approfondimenti su Cozzolino Psicoterapeuta

Allontanarsi dalla famiglia d’origine può comportare sentimenti di colpa e insicurezza.

Ultime notizie su Cozzolino Psicoterapeuta

