Non tutti vivono San Valentino allo stesso modo Cosa fare se i bisogni dei due partner non corrispondono? Lo spiega la Dottoressa Marinella Cozzolino

La Dottoressa Marinella Cozzolino spiega cosa fare quando i desideri di due partner per San Valentino non coincidono. Quest’anno, molti si trovano a dover gestire divergenze tra le proprie aspettative e quelle del partner, spesso all’interno di relazioni di lunga durata. Per esempio, una donna si sente delusa perché il marito non attribuisce grande importanza alla festa, mentre lei spera in un gesto speciale. La differenza di opinioni può creare tensioni e confusione, soprattutto quando uno dei due vede questa giornata come un’occasione importante, mentre l’altro la considera solo una data commerciale.

S an Valentino si avvicina e già so che anche quest’anno le mie aspettative verranno deluse. È vero che mio marito ed io stiamo insieme da molti anni, ma l’andazzo è sempre stato questo: io che aspetto il 14 febbraio, lui che non perde occasione per ribadire che è una festa convenzionale e in questo modo quasi mi fa sentire stupida. Chi tra noi ha ragione? Romina Cosa fare a San Valentino? Cinque idee per uscire dalla solita routine X Leggi anche › San Valentino, la dichiarazione perfetta per ogni segno zodiacale Risponde la Dottoressa Marinella Cozzolino. Marinella Cozzolino è psicoterapeuta e sessuologa clinica. 🔗 Leggi su Iodonna.it

