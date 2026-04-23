Corsano sfida mondiale con le arance | torna il torneo dei Puni
A Corsano si svolgerà sabato 25 aprile il decimo Campionato Mondiale dei Puni, un torneo dedicato alle arance che si terrà in Piazza Santa Teresa. L'evento attira partecipanti da diverse nazioni e rappresenta una tradizione consolidata nel paese. La competizione coinvolge squadre che si sfidano in diverse prove legate al gioco con le arance, attirando pubblico e appassionati da tutta la regione.
? Cosa sapere Corsano ospita il decimo Campionato Mondiale dei Puni sabato 25 aprile in Piazza Santa Teresa.. Il torneo con le arance recupera una tradizione locale per unire generazioni diverse.. Sabato 25 aprile alle ore 16:30, Piazza Santa Teresa a Corsano ospiterà la decima edizione del Campionato Mondiale dei Puni, un torneo che trasforma il centro storico in un campo di sfida tra precisione e tradizione. L’evento, promosso dall’associazione Idee a Sud Est con il patrocinio del Comune, vede protagonisti i partecipanti impegnati nel far rotolare un’arancia verso nove buche distanti dieci metri. Dalle corti d’infanzia alla sfida mondiale. Il gioco nasce da una volontà precisa: quella di un gruppo di anziani del borgo che voleva recuperare un passatempo tipico della propria giovinezza.🔗 Leggi su Ameve.eu
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