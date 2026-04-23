Corsano celebra la tradizione | torna il campionato mondiale dei puni

A Corsano si avvicina un evento particolare che richiama una tradizione locale. Sabato 25 aprile alle 16:30, nella piazza principale del centro storico, si terrà il campionato chiamato “Mondiale” dei Puni. L’appuntamento si svolge in un contesto suggestivo e rappresenta un momento di confronto e celebrazione delle usanze della zona. L’evento si svolgerà in una piazza storica, attirando partecipanti e spettatori interessati a questa tradizione.

Corsano si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più originali e identitari del territorio: il Campionato “Mondiale” dei Puni, in programma sabato 25 aprile alle ore 16:30 nella suggestiva Piazza Santa Teresa, nel cuore del centro storico.Giunto alla sua decima edizione, l’evento è.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Monte Sant’Angelo celebra le Fanoje: mercoledì 18 marzo torna la festa dei falò di San Giuseppe tra tradizione, musica e comunitàMonte Sant’Angelo celebra le Fanoje: mercoledì 18 marzo torna la festa dei falò di San Giuseppe tra tradizione, musica e comunità Monte Sant’Angelo... Cannara celebra la tradizione: torna la Festa della vernacciaFamosa soprattutto per la cipolla, Cannara è però rinomata anche per un’altra sua specialità enogastronomica, la Vernaccia che da giovedì 9 a... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Tutto pronto per il Campionato Mondiale dei Puni a Corsano, la tradizione rivive il 25 aprile. Corsano celebra la tradizione: torna il Campionato Mondiale dei PuniCorsano si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più originali e identitari del territorio: il Campionato Mondiale dei Puni, in programma sabato 25 aprile alle ore 16:30 nella suggestiva Piaz ... leccesette.it Tutto pronto per il Campionato Mondiale dei Puni a Corsano, la tradizione rivive il 25 aprileDecima edizione per l’evento che trasforma il centro storico in un’arena di gioco d'altri tempi tra arance, abilità e memoria. leccenews24.it