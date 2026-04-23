Corruzione e turbativa d’asta a Taranto appalti pubblici pilotati | arrestati imprenditori e un vicesindaco

A Taranto, dieci persone sono state coinvolte in un’indagine che riguarda corruzione e turbativa d’asta legate a appalti pubblici. Tra gli indagati ci sono imprenditori e un vicesindaco. Durante le attività di polizia sono stati sequestrati diciotto beni. L’operazione mira a fare luce su possibili pratiche illecite nel settore degli appalti pubblici nella città pugliese.

È di 10 soggetti sottoposti a misure cautelari il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri a Taranto contro un presunto sistema di corruzione e turbativa d’asta nella gestione degli appalti pubblici. L’ordinanza, emessa dal G.I.P. su richiesta della Procura, ha colpito anche il già vicesindaco di Torricella e diversi imprenditori locali, accusati di aver pilotato le gare per favorire operatori economici selezionati in anticipo. Le indagini Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione è il risultato di una complessa attività investigativa avviata nell’aprile 2024 dalla Sezione Operativa della Compagnia di Manduria, sotto il coordinamento della Procura di Taranto.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Corruzione e turbativa d’asta a Taranto, appalti pubblici pilotati: arrestati imprenditori e un vicesindaco Notizie correlate Corruzione nella sanità, arrestati pubblici ufficiali e imprenditori a Palermo(Adnkronos) – “Corruzione nell’ambito di un’ampia indagine in materia di reati contro la pubblica amministrazione in campo sanitario”. Corruzione nella sanità, arrestati imprenditori e pubblici ufficiali a Palermo: le mazzette per i clientiLa squadra mobile della polizia di Palermo ha sequestrato oltre 1,2 milioni di euro in contanti a Giuseppe Nicoletti, 65 anni, descritto come... Altri aggiornamenti Temi più discussi: A Bari torna il Forum dei Pubblici Ufficiali: dalla corruzione negli appalti all'IA, tutti i temi della terza edizione; Inchiesta sugli appalti a Torricella, domiciliari per il vicesindaco Franzoso, il Gip respinge il carcere; Nordio alla Camera, dall'abuso d'ufficio alle mazzette modeste: cosa ha detto il ministro; Torricella, disposti i domiciliari per l’ex vicesindaco Franzoso. Corruzione e turbativa d’asta a Taranto, appalti pubblici pilotati: arrestati imprenditori e un vicesindacoÈ di 10 soggetti sottoposti a misure cautelari il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri a Taranto contro un presunto sistema di corruzione e turbativa d’asta nella gestione degli appalti ... virgilio.it «Appalti pilotati e corruzione a Torricella», in nove ai domiciliari: c'è anche l'ex vice sindaco. I NOMIRigettate invece le richieste di misure cautelari per il funzionario comunale Luigi De Marco e per il consigliere comunale Pierino Lacaita, quest’ultimo accusato di peculato ... lagazzettadelmezzogiorno.it "Corruzione e appalti truccati a Torricella", arrestate 9 persone: tra loro anche l'ex vice sindaco Franzoso - NOMI https://www.quintopotere.it/corruzione-e-appalti-truccati-a-torricella-arrestate-9-persone-tra-loro-anche-lex-vice-sindaco-franzoso-nomi/ - facebook.com facebook Nel nostro ordinamento la corruzione è un illecito connotato da un particolare disvalore: la deviazione dal perseguimento dell’interesse pubblico a opera del condizionamento operato in vista di un interesse privato. Non è l’entità del valore economico ciò che x.com