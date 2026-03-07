A Palermo sono stati arrestati pubblici ufficiali e imprenditori nell’ambito di un’indagine sulla corruzione nel settore sanitario. L’operazione riguarda reati contro la pubblica amministrazione e coinvolge diverse persone. Le autorità hanno effettuato i provvedimenti in relazione a un caso di presunte pratiche illecite che coinvolgono gli attori nel sistema sanitario locale.

"Corruzione nell'ambito di un'ampia indagine in materia di reati contro la pubblica amministrazione in campo sanitario". Per questo la Squadra mobile di Palermo, diretta da Antonio Sfameni, ha eseguito sei misure cautelari emesse dal Gip nei confronti di pubblici ufficiali e imprenditori accusati del reato. Sono stati posti agli arresti domiciliari: N.G. di 65 anni, "facilitatore di istanze di riconoscimento di stati invalidanti, al quale nei giorni scorsi nel corso di perquisizione delegata dalla procura di Palermo era stato sequestrato oltre 1.200.000 € in contanti, confezionati in mazzette e occultati in scatole, anche presso un ulteriore domicilio nella disponibilità di quest'ultimo e persino all'interno dell'autovettura a lui in uso.

© Ildifforme.it - Corruzione nella sanità, arrestati pubblici ufficiali e imprenditori a Palermo

