Corruzione nella sanità arrestati imprenditori e pubblici ufficiali a Palermo | le mazzette per i clienti

A Palermo, la polizia ha arrestato imprenditori e pubblici ufficiali coinvolti in un caso di corruzione nella sanità. Durante le operazioni sono stati sequestrati più di 1,2 milioni di euro in contanti a Giuseppe Nicoletti, un uomo di 65 anni, ritenuto un facilitatore di pratiche di invalidità. Le indagini hanno portato alla luce un sistema di mazzette rivolto a clienti e funzionari pubblici.

La squadra mobile della polizia di Palermo ha sequestrato oltre 1,2 milioni di euro in contanti a Giuseppe Nicoletti, 65 anni, descritto come «facilitatore di istanze di riconoscimento di stati invalidanti». L'uomo è finito ai domiciliari nell'ambito di un'operazione contro la corruzione nel settore della sanità che ha portato all'esecuzione di sei misure cautelari. I soldi erano divisi in mazzette e nascosti in scatole. Non solo nella sua abitazione principale, ma anche in un ulteriore domicilio e nella sua auto. L'indagine della procura di Palermo ha portato all'arresto di imprenditori e pubblici ufficiali nella sanità palermitana.