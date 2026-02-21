Delitto del trapano la procura chiede il rinvio a giudizio di Verduci

Fortunato Verduci rischia il processo dopo che la procura di Genova ha concluso le indagini sul suo coinvolgimento nel delitto del trapano. Le autorità ritengono che ci siano elementi sufficienti per portarlo davanti a un giudice. La decisione segue settimane di approfondimenti e analisi delle prove raccolte sul luogo del crimine. La richiesta di rinvio a giudizio rappresenta un passo importante nel procedimento. Ora si attende solo la fissazione dell’udienza preliminare.

La Procura di Genova, dopo la chiusura delle indagini, ha chiesto il rinvio a giudizio per Fortunato Verduci. Il carrozziere, 66 anni, è accusato di essere l’autore del cosiddetto ‘delitto del trapano’, il femminicidio di Maria Luigia Borrelli, un’infermiera che esercitava anche la prostituzione nel centro storico di Genova. Il delitto risale alla notte tra il 5 e il 6 settembre 1995. Stando all’accusa, Verduci sarebbe stato individuato grazie al Dna, sono arrivati a lui tramite la banca dati del Ministero della Giustizia e il profilo genetico di un suo parente, detenuto nel carcere di Brescia. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Delitto del trapano: chiuse le indagini su VerduciLa Procura di Genova ha concluso le indagini sul caso di Fortunato Verduci, 66 anni, sospettato di aver commesso il femminicidio di Maria Luigia Borrelli, infermiera e prostituta nel centro storico della città.

