Alessandro Basciano rischia il processo | la procura chiede rinvio a giudizio

La Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per Alessandro Basciano. Il deejay è accusato di aver perseguitato l’ex compagna Sophie Codegoni con comportamenti che potrebbero costargli il processo. La decisione arriva dopo le indagini sulla denuncia presentata dalla donna.

Per Alessandro Basciano la Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio. Il deejay è accusato di stalking ai danni dell'ex compagna Sophie Codegoni. L'inchiesta che vede coinvolto l'ex concorrente del Grande fratello vip era stata chiusa dalla procuratrice aggiunta Letizia Mannella e dal.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Approfondimenti su Alessandro Basciano

La Procura ha chiesto il rinvio a giudizio per Alessandro Basciano, con l’accusa di stalking.

La procura di Torino ha chiesto il rinvio a giudizio per John Elkann e il commercialista Gianluca Ferrero, nell’ambito delle indagini sull’eredità Agnelli.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Alessandro Basciano

Argomenti discussi: Caso Signorini parla l’avvocato di Gianluca Costantino | citato Alessandro Basciano.

Alessandro Basciano a rischio processo: la Procura chiede il rinvio a giudizio per stalking a Sophie CodegoniAlessandro Basciano a rischio processo: la Procura di Milano chiede il rinvio a giudizio per stalking a Sophie Codegoni, dopo le accuse di minacce, pedinamenti e controllo ossessivo. notizie.it

Accusato di stalking da Sophie Codegoni: Alessandro Basciano rischia il processoLa Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per il deejay. L'inchiesta nei confronti dell'ex concorrente del Grande fratello Vip era stata chiusa a fine settembre. Ora la richiesta di process ... msn.com

La Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per il dj e influencer Alessandro Basciano, accusato di stalking ai danni dell'ex compagna e modella Sophie Codegoni per una serie di episodi, tra luglio del 2023 e novembre del 2024, nel corso dei quali avr - facebook.com facebook

La Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per il dj e influencer Alessandro Basciano, accusato di stalking ai danni dell'ex compagna e modella Sophie Codegoni per una serie di episodi, tra luglio del 2023 e novembre del 2024, nel corso dei quali avr x.com