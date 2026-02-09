Questa volta, il debutto di Lucca in Premier League ha fatto parlare di sé. Venerdì sera, il giocatore italiano ha segnato il suo primo gol con il Nottingham Forest, ma la rete ha già scatenato polemiche. L’assist arrivato da Lang ha diviso gli addetti ai lavori, tra chi lo considera regolare e chi invece solleva dubbi sulla posizione del giocatore. La partita si è conclusa con il gol di Lucca, ma il dibattito sulla sua validità non si è ancora spento.

"> Il gol, il primo in Premier League, è arrivato venerdì sera, all’esordio assoluto con la maglia del Nottingham Forest. Lorenzo Lucca ha impiegato pochi minuti per lasciare il segno entrando dalla panchina, anche se la rete non è bastata a evitare la sconfitta per 3-1 contro il Leeds. Poi, però, è arrivato il post sui social. E da lì si è acceso il dibattito. A raccontare la vicenda è il Corriere dello Sport, che ricostruisce le ore successive alla gara inglese. Sul proprio profilo Instagram, Lucca ha pubblicato una serie di immagini della partita, accompagnandole con una frase in inglese dal sapore biblico: «Forgive them, for they do not know». 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “La polemica del gol di Lucca. Assist di Lang”

Approfondimenti su Lucca Lang

Nel calcio, le giornate trappola rappresentano occasioni inaspettate che possono compromettere le prestazioni delle squadre più quotate.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Lucca Lang

Argomenti discussi: Lazio, lezione di vuoto; Lazio, continua la protesta dei tifosi: Con l'Atalanta Curva Nord vuota; Totti e la Roma, contatti continui: avrà un ruolo operativo, Francesco entusiasta; Wanda Nara mostra la sua nuova (enorme) cabina armadio e il regalo di Maxi Lopez non passa inosservato.

Corriere dello Sport: Palermo, la rimonta come segnale: Inzaghi costruisce l’anima per la corsa al verticeIl Palermo di Inzaghi cresce in spirito e risultati: striscia positiva record, rimonta contro l’Empoli e segnali chiari nella corsa al vertice della Serie B. ilovepalermocalcio.com

Corriere dello Sport: La polemica del gol di Lucca. Assist di LangIl gol in Premier, seppur ininfluente ai fini del risultato, sembra aver ridato fiducia e voglia di rivalsa a Lucca. Il Corriere dello Sport evidenzia come il centravanti abbia mostrato segnali di ... napolipiu.com

Alexis Saelemaekers, giocatore del Milan, ha detto sostanzialmente la stessa cosa pochi giorni fa al Corriere dello Sport. Come mai non trovo un commento analogo sul giocatore rossonero allenato da Massimiliano Allegri x.com

PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "Quarta stella" - TuttoAtalanta.com facebook