Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Un momento speciale fuori dal campo, un finale di stagione ancora tutto da scrivere in campo. Lorenzo Lucca si prepara a diventare padre e lo ha annunciato sui social insieme alla compagna Sofia, protagonista di uno scatto che ha raccolto l’affetto di tifosi, amici e anche del Nottingham Forest. Come racconta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, per l’attaccante di proprietà del Napoli è una fase delicata, tra vita privata e scelte professionali. Il centravanti, attualmente in prestito al club inglese, sta vivendo un’esperienza complicata in Premier League. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Lucca tra futuro e famiglia: il Napoli attende, il Nottingham riflette”

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